Правительство выделит субвенции на поддержку медучреждений в регионах, – Минздрав

С 1 апреля 2020 года местные бюджеты получат субвенции на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения. Такое решение приняло правительство на заседании 25 марта,сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Как отмечается, данное постановление Кабмина было принято по инициативе министра здравоохранения Украины Ильи Емца.

«Это важный шаг, который позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины», – подчеркнул глава МОЗ.

Согласно документу, предусматривается выделение средств:

651,4 млн грн – на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом во 2-м и 3-м кварталах;

173 млн грн – на содержание региональных центров общественного здоровья;

905,8 млн грн – на финансовую поддержку отдельных учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровня, заключивших договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ);

1,5 млрд грн – на финансирование домов ребенка, учреждений службы крови, МСЭК, бюро судмедэкспертизы, баз спецмедснабжения, патолого-анатомических бюро и учреждений оказания психиатрической помощи, на проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Также, согласно постановлению Кабмина, Минздрав совместно с НСЗУ должны в течение 3-х месяцев провести анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания и предоставить правительству предложения по ее усовершенствованию.