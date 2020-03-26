Сводка из зоны ООС за 25 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем;

в районе Красногоровки – из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Песками – из миномета калибром 82 мм и автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Орехово и рядом с Крымским – из минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя – из миномета калибром 82 мм.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «военные Киева за прошедшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 21 единица. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", сел Спартак и Ясное, поселков Александровка, Старомихайловка; на горловском – окрестности поселка Доломитное. При обстрелах применялись противотанковые ракетные комплексы, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «в Старомихайловке повреждены дома по ул. Жуковского, а также хозпостройка по ул. Коцюбинского».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».