Сводка из зоны ООС за 25 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:
- рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем;
- в районе Красногоровки – из ручного противотанкового гранатомета;
- рядом с Песками – из миномета калибром 82 мм и автоматического станкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:
- вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Орехово и рядом с Крымским – из минометов калибром 120 мм.
С начала текущих суток НВФ обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя – из миномета калибром 82 мм.
В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.
В «ДНР» сообщают, что «военные Киева за прошедшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 21 единица. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", сел Спартак и Ясное, поселков Александровка, Старомихайловка; на горловском – окрестности поселка Доломитное. При обстрелах применялись противотанковые ракетные комплексы, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ДНР» также заявляют, что «в Старомихайловке повреждены дома по ул. Жуковского, а также хозпостройка по ул. Коцюбинского».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».