На Луганщине выгорели 4,5 га травы и камыша

За минувшие сутки, 25 марта, спасатели Луганщины дважды выезжали на тушение сухой травы и камыша. Общая площадь возгораний составила 4,5 га. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 25 марта в 15:42 спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области выезжали на ликвидацию пожара на открытой территории площадью 1,5 га в районе озера Линев.

В тот же день, в 14:28 спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области ликвидировали пожар сухой растительности на площади 3 га на открытой территории в районе озера Накопитель.