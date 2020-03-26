В Украине изготовили первую партию высокоточных тест-систем для диагностики COVID-19

Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук (НАН) Украины разработал и изготовил первые 600 высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, передает пресс-служба правительства.

25 марта он встретился с руководством научного учреждения, где были разработаны украинские тесты для определения COVID-19.

«Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление нужного количества отечественных тест-систем. Мы не только обеспечим наших врачей необходимым оружием в борьбе с болезнью, но и будем финансировать украинскую науку, которая должна в случае необходимости быстро адаптироваться, если вирус мутирует», – отметил Вадим Пристайко.

Вице-премьер-министр добавил, что правительством направлены 350 тыс. грн для оплаты работ по созданию и производству украинских тест-систем. Средства уже поступили на счета Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Как отмечается, украинская тест-система для диагностики коронавируса COVID-19 на основе ПЦР (количественной полимеразной цепной реакции) прошла регистрацию, которая подтвердила ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.