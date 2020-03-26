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Динамика растет: В Украине подтверждено уже 156 случаев COVID-19

26.03.20 10:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 10:00 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки были зафиксировано 43 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Наибольшее количество заболевших коронавирусом фиксируется в Черновицкой области, Киеве и Киевской области, а также в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В Донецкой и Луганской областях данные по сравнению с прежними сутками не изменились: подтверждено по 1 случаю COVID-19, новых случаев заболевания не зафиксировано.

Коронавирусное заболевание выявлено:

  • Винницкая область – 1 случай;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 2 случая;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Запорожская область – 7 случаев;
  • Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных) случаев;
  • г. Киев – 34 случая;
  • Киевская область – 24 случая;
  • Львовская область – 2 случая;
  • Луганская область – 1 случай;
  • Одеська область – 4 случая;
  • Тернопольская область – 15 (1 летальный) случаев;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;
  • Черкасская область – 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта в ЦОЗ поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

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