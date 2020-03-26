В «ДНР» закрыли «границу» с «ЛНР», – соцсети

В «ДНР» закрыли «границу» с «ЛНР». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Так, местные жители пишут, что сотрудники «ГАИ» не пускают с донецкой «пропиской» в «ЛНР». С пересечением «границы» в обратном направлении – та же ситуация.
Как отмечается в одном из местных пабликов, причиной является карантин в связи с возможным распространением нового коронавируса. «Источники dontel в службе пограничной охраны ДНР сообщили, что с 26 марта специальным распоряжением временно ограничено пересечение границы ДНР и ЛНР. Неофициальная причина – карантин. Выпускать из ДНР будут исключительно жителей с регистрацией в ЛНР. Остальных развернут на посту в Дебальцево. Данные меры продлятся, пока на территории республики действует режим повышенной готовности», – делятся люди информацией.
Некоторые местные жители высказывают возмущения по этому поводу, иные же считают закрытие «границ» правильной мерой:
- Наталия: «Капец, уже между республиками закрыли посты. Реально, бред. Издевательство над людьми... Боюсь представить, что будет дальше»;
- Александр: «Карантин между республиками – необходимость»;
- Татьяна: «Маразм».