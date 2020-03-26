Нашли за 15 минут: На Донетчине задержали подозреваемого в убийстве.

В Мариуполе несовместимые с жизнью травмы получил 36-летний житель города. Вечернее застолье закончилось двумя ножевыми ранениями, после чего собутыльник мужчины скрылся. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщение о происшествии в полицию поступило 24 марта, около 9 вечера.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции и наряд патрульной полиции. Полицейским было известно, что злоумышленник скрылся с места преступления, и начались его неотложные поиски. Уже через 10 минут на одной из улиц, недалеко от места преступления патрульные обнаружили мужчину, похожего по описанию на злоумышленника. Подозреваемого доставили в Кальмиусского отделение полиции. Им оказался местный житель 1986 года рождения», – рассказали в пресс-службе.

Следователи установили, что подозреваемый вместе с умершим употребляли алкогольные напитки в квартире своего знакомого. Вскоре между оппонентами завязалась ссора.

«Не долго думая, нетрезвый злоумышленник схватил кухонный нож со стола и несколько раз ударил им мужчину», – констатировали в полиции.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мера пресечения будет избрана судом.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.