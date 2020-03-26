В «ДНР» заявили, что водоснабжение Донецка переподключено на резервный источник

Водоснабжение неподконтрольного украинским властям Донецка переподключено на резервный источник, Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию, в связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня, 26 марта, заявил «замминистра строительства и ЖКХ» Владимир Дубовка, передают местные интернет-ресурсы.

«Остановка Донецкой фильтровальной станции, в принципе, не повлияет на водоснабжение Донецка. Сейчас оно осуществляется за счет Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Этого вполне достаточно для обеспечения нужд города», – уверяет Дубовка.

В «ДНР» также сообщают, что водоснабжение частично будет сокращено в Ленинском, Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка. Перебои в централизованном водоснабжении также ощутят в Еленовке и в Докучаевске.

Также в «республике» утверждают, что «решается вопрос возобновления работы Донецкой фильтровальной станции, по этой причине в накоплении запасов воды необходимости нет».

Ранее сообщалось, что 25 марта Донецкая фильтровальная станция останавливается в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников.