В Украину доставят еще 200 тыс. ПЦР-тестов и партию медсредств из-за рубежа

В ближайшее время в Китай отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОПУ.

«ПЦР-тесты (полимеразной цепной реакции – ред.) поставляются в Украину партиями. Первым рейсом – военным самолетом – из Китая было доставлено 50 тыс. таких тестов. 26 марта будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тыс. тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение 2-х дней в Украину поступит еще 100 тыс. таких тестов. Таким образом, у нас будет уже 250 тыс. ПЦР-тестов. Ожидается еще несколько таких партий из-за рубежа», – сообщил Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных ПЦР-тестов, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней. До этого момента Украина обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.

«То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки», – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он подчеркнул, что в настоящее время все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.

Кроме того, он напомнил, что в Украину первым рейсом из Китая доставлено 250 тыс. экспресс-тестов для быстрой диагностики, которые уже поступили медикам и в Госпогранслужбу.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины отметил, что следующая партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни. Очередным рейсом должно быть доставлено 280 тыс. респираторов, 30 тыс. защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

«Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов – они будут изготовлять минимум по 2 тыс. костюмов в день. В свою очередь, мы обращаемся ко всем производителям, которые могут производить медицинские средства защиты – маски, костюмы, перчатки, – с просьбой максимально быстро запускать это производство и осуществлять поставки в аптечные сети или медучреждения», – добавил Кирилл Тимошенко.