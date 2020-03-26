30 тыс. грн за несуществующие маски: Мошенники наживаются на жителях Донетчины

Жители Донетчины становятся жертвами мошенников, которые наживаются на «продаже» защитных масок и антисептиков. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

Сообщается, что только за два дня полицейские зарегистрировали 4 объявления от псевдо-продавцов, предлагали купить у них антисептики и другие медицинские средства. Сомнительная информация распространяется на сайтах объявлений и в социальных сетях.

«На почве вспышки коронавируса и введения карантина в интернете появляется все больше информации по борьбе с эпидемией, в частности о реализации профилактических средств по выгодной цене. К сожалению, многие из таких объявлений являются фейковыми», – отмечается в сообщении.

Сейчас на территории региона зафиксированы 4 факта мошенничества. Жителям Донецкой предлагали купить антисептики, защитные маски, бесконтактные термометры и другое. Объявления были размещены на сайтах, онлайн-платформах по продаже товаров и в социальных сетях. Требование, которое объединяло всех продавцов – деньги вперед. Однако товар покупатели так и не получили.

Так, среди пострадавших оказался житель Славянска, который перечислил за несуществующие маски 30 тыс. грн. Желание купить антисептическое средство у непроверенного продавца стоило женщине из Мариуполя почти тысячи гривен. На крючок аферистов также попали двое покровчанок, которые потеряли на двоих 6 тыс. грн.

«Кроме того, в интернете начала распространяться ложная информация о службе бесплатного обследования населения и выдаче дезинфицирующих средств. Акцент аферисты сделали на более доверчивую аудиторию – пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и других. Якобы именно они будут обслуживаться в первую очередь. Однако большинство телефонных номеров, которые были указаны для справок, принадлежали интернет-магазинам медицинских товаров», – рассказали в полиции.

Полицейские проверяют каждое сообщение о продаже медицинских товаров и призывают жителей региона сохранять спокойствие и рассудительно смотреть на ситуацию.

«Покупайте предметы безопасности только в аптечных учреждениях. Не перечисляйте деньги, не получив товар, и выбирайте только проверенных продавцов», – призвали в полиции.