В Покровске 49 человек находятся на самоизоляции

На Донетчине в Покровск и близлежащие города за последние 2 недели вернулись около 1500 человек, 49 горожан отправлены на самоизоляцию. Об этом сообщила и.о. Покровского городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook.

«Установленные карантинные мероприятия более чем обоснованы. Только в Покровске уже 49 человек отправлены на самоизоляцию, в том числе и жители Родинского, которые были зарегистрированы ранее. Контроль за соблюдением режима этих людей возложен на Национальную полицию, которая постоянно проводит внезапные проверки. Напомню, что за нарушение режима карантина в условиях эпидемии предусмотрена административная и уголовная ответственность», – отметила Сущенко.

Она также сообщила, что городской совет запросил у операторов мобильной связи информацию о находившихся в роуминге. Согласно этим данным, за последние 2 недели из-за пределов Покровска и ближних городов вернулись 1500 человек. Для них была заказана SMS-рассылка с рекомендациями по самоизоляции.

«Главным вопросом для города остается медицина. Ежедневно проходят заседания медицинского штаба, решаются насущные вопросы и ведется подготовка к экстренным ситуациям. Но чтобы не допустить таких ситуаций, чтобы уберечь здоровье, я призываю вас соблюдать карантин, который продлится до 24 апреля», – подчеркнула и.о. городского головы.