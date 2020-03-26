Это преступление против украинских рабочих, – Ляшко о возобновлении импорта электроэнергии

С 18 часов среды, 25 марта, восстановился импорт электроэнергии из Беларуси в Украину. Суммарно импорт составил 300 мВт, что эквивалентно работе двух энергоблоков украинских ТЭС, работающих на украинском угле. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ссылаясь на свои источники.

«Импортер – компания, владельцем которой является некий Притыка – друг и партнер слуги России Андрея Геруса, который протянул поправки к закону, открывшие в октябре 2019 года преступный импорт из Беларуси и России. Сегодняшняя катастрофическая экономическая ситуация в Украине для Геруса и Притыки – это не проблема, а возможность обогатиться на энергетическом мародерстве. В Украине – карантин. Потребление в условиях карантина обвалилось. Украинская энергетика на грани остановки. Угольные шахты – на грани банкротства и закрытия. В этих условиях верх цинизма – возобновить импорт электроэнергии в тот же день, когда в Украине объявлена чрезвычайная ситуация. Даже неоднократные заявления Владимира Зеленского против импорта не мешают этим мародерам продолжать зарабатывать на беде всей страны», – написал Ляшко.

По словам Олега Ляшко, импорт электроэнергии оставляет без работы и зарплаты украинских шахтеров.

«Импорт из Беларуси в условиях тотального карантина и остановки работы отечественных предприятий из-за коронавируса – новое дно Геруса и его партнеров. Импорт оставляет без работы и зарплаты наших шахтеров. Украинские АЭС не смогли полностью продать свою электроэнергию на рынке. НЭК Укрэнерго без проблем разгружает украинские ТЭС, но импорт остановить не решается. Говорит, у него недостаточно полномочий. Получается, что наши государственные монополисты и регуляторы имеют достаточно полномочий, чтобы уничтожить собственного производителя. Главное, чтобы импортеры из России и Беларуси чувствовали себя защищенно.

Бездействие НКРЕКУ и ее председателя Валерия Тарасюка – преступная халатность, которая оставляет украинцев без работы. Где правоохранительные органы?! Почему они равнодушно наблюдают за этим мародерством и коррупцией?!

Импорт поддерживает экономику соседней страны, поддерживает рабочие места соседей ценой каждого из нас. Это преступление Геруса против украинских рабочих! Не стоит надеяться, что мародеры-импортеры поделятся своими сверхприбылями на закупку масок или аппаратов ИВЛ. Для справки – 1 день импорта равен стоимости 30 тыс. масок!», – подчеркнул Ляшко.

Ляшко также подчеркнул, что уже прошло почти две недели, как правительство Шмыгаля приняло постановление о заградительных пошлинах на импорт российской и белорусской электроэнергии.

«Но оно до сих пор не подписано премьером и не выдано из-за огромного давления Геруса... Я требую от премьера немедленно подписать и ввести в действие решение правительства», – подытожил Ляшко.