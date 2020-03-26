Ехала на велосипеде: В «ЛНР» на мине подорвалась женщина

В «ЛНР» в Славяносербском районе, предположительно, на растяжке подорвалась 58-летняя женщина. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел утром 25 марта. Как уверяют в «ЛНР», жительница Луганска передвигалась на велосипеде по берегу реки Северский Донец в Славяносербском районе и наехала, предположительно, на растяжку. Получив минно-взрывную травму, пострадавшая смогла позвонить мужу, который отвез ее на машине в травматологический пункт №8 (г. Луганск).

С диагнозом «скальпированная рана спинки носа, обширная осколочная рана тыльной поверхности правой кисти, открытый перелом фаланги большого пальца» она была направлена в «республиканскую» клиническую больницу, где в настоящее время проходит курс лечения.