Дошкольным образованием на Донетчине охвачено 78% детей до 6 лет

В 2020 году в Донецкой области планируют создать дополнительные места в детских дошкольных учреждениях, сократить очередь и снизить нагрузку на детские сады. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева в ходе коллегии ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

В данное время на Донетчине есть 583 учреждения дошкольного образования, деятельность 25 из них приостановлена. По словам Сидашевой, в 2019 году была проведена работа по приведению к норме численности детей в дошкольных учебных учреждениях.

«Но в городах, где средний показатель в пределах нормы, наблюдается нормативная перенагрузка количества детей на 100 мест: Краматорск – 126 детей, Покровск – 117, Славянск – 114, Доброполье – 110», – отметила директор департамента.

Она также добавила, что на 100 местах в среднем по области воспитываются 95 детей.

Татьяна Сидашева сообщила, что в соответствии с региональным планом создания дополнительных мест в учреждениях образования для детей дошкольного возраста в течение 2019 года было создано 580 дополнительных мест, хотя по плану предусматривалось 225.

«Вместе с тем, не созданы предусмотренные планом дополнительные места в Покровске – 120 мест, Мангушском районе – 35. По информации органов местной власти, это произошло из-за отсутствия средств и объективной необходимости (в Мангушском районе)», – сказала она.

Наибольшая очередь в детские сады остается в Краматорске – 11 детей, в Покровске – 135 детей.

По словам Сидашевой, в 2020 году в Донецкой области запланировано создать 246 мест в городах Покровске, Краматорске и Дружковке.

«Процент охвата дошкольным образованием в области составляет 78% детей возрастом от 3 до 6 лет. Всеми формами дошкольного образования охвачено 98% детей указанной возрастной категории. Поэтому в 2020 году рекомендуем органам исполнительной власти усилить работу по охвату детей учреждениями дошкольного образования в Ильиновской и Черкасской объединенных территориальных громадах, Славянском, Покровском и Бахмутском районах, где показатель охвата детей значительно ниже областного», – резюмировала Сидашева.