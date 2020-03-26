17 % компаний планируют сокращать штат из-за карантина, – опрос

Почти половина украинских компаний задумались над снижением зарплат, сокращением штата или закрытием бизнеса из-за решения властей о карантине в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией, передает пресс-служба Донецкой торгово-промышленной палаты.

Согласно полученным данным, из-за карантина: 23% фирм планируют уменьшать заработную плату работников, 17% – сокращать штат, 6% – частично закрывать бизнес.

Вместе с тем, 23% не планируют никакого сокращения или уменьшения зарплат, 31% будут искать новые ниши для развития.

Опрос также касался потерь украинского бизнеса из-за карантина. «Почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь доходов. Еще 16% приняли решение об изменении заработной платы персонала, а 14% – о сокращении штата», – отмечают в Европейской бизнес-ассоциации.

Как именно проводился опрос и сколько предприятий приняли в нем участие, не уточняется.

«Европейская бизнес-ассоциация понимает беспрецедентность ситуации с COVID-19, которая сейчас сложилась во всем мире, а также важность мер для сдерживания распространения вируса и поддержания здоровья граждан», – также отмечается в сообщении.

Кроме того, приводятся предварительные прогнозы потерь украинской экономики из-за карантина: потеря 4% ВВП по оптимистическому сценарию, потеря до 9% ВВП по пессимистическому сценарию.