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Под наблюдением 589 человек: В «ДНР» сообщили о ситуации с коронавирусом

26.03.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» под наблюдением в связи с возможным заболеванием коронавирусом COVID-19 находятся 589 человек. Об этом сегодня, 26 марта, заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

Как утверждает Долгошапко, по состоянию на 9:00 (по местному времени) 26 марта в «ДНР» нет ни одного подтвержденного случая COVID-19. По ее словам, под наблюдением находятся 589 человек, из них в условиях стационарных отделений – 87 человек, в самоизоляции – 502 человека.

«Министр» также обратилась к тем, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидситуацией. «Если вы не будете соблюдать правила самоизоляции на дому, вы можете стать источником заражения не только для своих близких, но и для всего населения ДНР», – заявила она.

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