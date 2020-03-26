Сбежала с ранее судимым: В Хмельницком нашли 16-летнюю девушку из Торецка

Правоохранители нашли 16-летнюю девушку, которая сбежала из Торецка (Донецкая обл.) вместе с неоднократно судимым парнем. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Чтобы скрыться от полиции, пара за месяц «накатала» около 2 тыс. км по Украине, десятки раз сменив место жительства. Путешествие закончилась в г. Хмельницком.

Ученица Торецкого профессионального лицея исчезла 21 февраля – ушла из общежития. Об этом сообщила администрация учебного заведения, ведь ребенок лишен родительской опеки и находится на полном государственном обеспечении.

Как выяснили полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий, несовершеннолетняя пропала в компании 17-летнего парня, который уже не раз нарушал закон. Вместе они тщательно спланировали побег с соблюдением правил конспирации.

Полиция установила три возможных направления путешествия беглецов – Киев, Одесса или Москва. Опросили перевозчиков, работников вокзалов, наладили контакт с пограничниками, фото пропавшего ребенка распространили по всей стране.

«Оперативники уголовного розыска Донецкой области, которые занимаются поиском без вести пропавших, отследили девушку в столице. Однако тинейджеры там не задержались. Они пытались путешествовать альтернативными способами, избегая рейсового пассажирского транспорта. Пара меняла квартиры, которые арендовала на вымышленные имена, ночевала в случайных местах. Одесщина, Каменец-Подольский, Хмельницкий – подростки в течение месяца вели кочевой образ жизни», – рассказали в полиции.

10 минут – именно столько понадобилось правоохранителям двух областей, чтобы остановить опасное путешествие и спасти ребенка.

«Сыщики Донетчины установили адрес пребывания пропавшей в городе Хмельницком, а патрульные полицейские Хмельницкой области мгновенно отреагировали на звонок коллег. Бойцы спецподразделения патрульной полиции ТОР нашли обоих беглецов. По словам 16-летней девушки, она хотела взрослой жизни. Сейчас ребенок в безопасности, под опекой полицейских, которые доставят ее и ее друга домой», – рассказали в пресс-службе.