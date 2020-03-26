В Донецкой области планируют создать 51 образовательный округ

В 2020 году на Донетчине планируется создать 51 образовательный округ. Ранее решение о создании образовательных округов приняли в 8 административно-территориальных единицах области. Об этом сегодня, 26 марта, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор департамента образования и науки ДонОГА Татьяна Сидашева, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, на начало 2019/2020 учебного года в области функционировали 20 опорных учреждений общего среднего образования и 20 филиалов, которые оказывают образовательные услуги более 12 тыс. учащихся. Все опорные учреждения капитально отремонтированы, реконструированы и имеют современное оснащение.

«Кроме того, за счет средств областного бюджета были обновлены и отремонтированы Иванопольская школа в Константиновском районе и Лиманская школа №5 Лиманской объединенной территориальной громады (ОТГ). После реконструкции в январе 2020 года начато обучение в Северской и Красногоровской обновленных школах. Количество опорных учебных учреждений возросло до 22-х», – отметила Сидашева.

Она уточнила, что в Дружковке, Селидово, Славянском и Ясиноватском районах, Ильиновской сельской, Черкасской поселковой ОТГ опорные учреждения соответствуют постановлениям Кабинета министров, то есть имеют филиалы, учебная степень которых была снижена. Однако не во всех городах и районах были определены опорные учреждения и филиалы, понижена учебная степень школ-филиалов. Поэтому уставные документы требуют приведения в соответствие с действующим законодательством.

Среди существующих проблем директор департамента отметила отсутствие у органов местной власти стратегического планирования развития образовательной сети.

«По предварительной информации, органами местного самоуправления и местной исполнительной власти планируется реорганизовать или приостановить деятельность ряда учреждений образования, однако по состоянию на 1 марта ни одного решения принято еще не было», – отметила Сидашева.

В то же время, по ее словам, в области работают 87 малокомплектных школ, где всего обучаются более 200 детей в Лиманской, Северской, Шаховской, Александровской и Ильиновской ОТГ, в Покровском и Волновахском районах.

Директор департамента образования подчеркнула, что содержание неэффективной сети приводит к удорожанию стоимости обучения одного ученика. В отдельных учреждениях стоимость содержания ученика значительно превышает среднеобластной показатель. Такие учреждения есть в Волновахском, Покровском, Лиманском, Марьинском, Великоновоселковском, Добропольском и Константиновском районах, Соледарской ОТГ.

Наибольшая стоимость содержания одного ученика остается в Покровском районе и Шаховской ОТГ. При том, что средняя стоимость содержания одного ученика в области остается на уровне прошлого года и составляет 20,9 тыс. грн.

Татьяна Сидашева также сообщила, что общая средняя заработная плата учителя в Донецкой области сегодня составляет 8,4 тыс. грн. Максимальная зарплата в Александровской ОТГ, а минимальная – 7,2 тыс. грн – в Дружковке.

В области организован подвоз 7,5 тыс. учащихся более 170 автобусами. В 2019 году было приобретено 11 школьных автобусов, в 2020 году запланировано приобрести 19 школьных автобусов на условиях софинансирования на общую сумму 34 млн грн.