За рукоприкладство: Отцу 12 детей грозит до 3 лет тюрьмы

В Донецкой области многодетному отцу грозит до 3 лет тюрьмы за устройство семейных конфликтов. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством Краматорского местной прокуратуры завершено досудебное расследование по уголовным производствам по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и 390-1 (невыполнение ограничительных мер, ограничивающих предписаний или непрохождение программы для обидчиков) УК Украины в отношении местного жителя, который является отцом 12 детей, 10 из которых являются несовершеннолетними.

«Досудебным расследованием установлено, что в январе 2020 года мужчина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры нанес 20-летней дочери несколько ударов руками и деревянным брусом. Вследствие родительского "воспитания" девушка получила гематомы головы и кровоизлияния плеча и предплечья. Суд принял решение о временном ограничении прав мужчины сроком на 2 месяца с запретом находиться в месте совместного проживания с потерпевшей. Однако злоумышленник, умышленно не выполняя и оспаривая ограничительное предписание, продолжал проживать в доме и систематически устраивал конфликты с детьми и бывшей женой, из-за чего последняя несколько раз обращалась в полицию», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас 2 обвинительных акта направлены в суд. По санкциям статей многодетному родителю грозит до 3 лет за решеткой.