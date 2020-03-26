Вирус спорту не помеха: В Авдеевке стартовали спортивные конкурсы и «алё»-тренировки (Фото, видео)

Несмотря на введенный карантин и режим чрезвычайной ситуации, в Авдеевке (Донецкая обл.) объявлено о начале сразу нескольких спортивных мероприятий. Как рассказали «Донецким новостям» организаторы, состязания пройдут в дистанционном режиме.

В связи с приостановкой работ спортшкол, тренажерных залов, фитнес-центров многие руководители секций и представители местной спортиндустрии пребывают, по собственному признанию, в растерянности и в состоянии ожидания.

Тренер по боксу детско-юношеской спортивной школы Авдеевки Эдуард Виноградов контролирует тренировки своих воспитанников по телефону. «Сам я нахожусь дома, в ожидании окончания карантина. Ребята же со мной на связи. Им поручено делать пробежки и выполнять физические упражнения. Да что поручено? Это же не мне нужно, а им. Они и сами знают, как важно не забрасывать тренировки. Мы ежедневно созваниваемся и обсуждаем график и алгоритм выполнения упражнений. А еще в телефонном режиме у нас проходят и теоретические занятия: мои "детки'' дома просматривают бои чемпионов, анализируют, мы созваниваемся и они делятся своими выводами», – говорит тренер.

Эдуард Виноградов

Преподаватель танцев в стиле хип-хоп, руководитель танцевального коллектива Datura Анастасия Тихая перевела тренировки в онлайн-режим. «Если честно, я уже не знаю, чем себя занять. Что касается детворы, то я переживаю об их физической форме. Такой длительный перерыв в занятиях – это, конечно, не очень хорошо. Поэтому я готовлю онлайн-урок с упором на растяжку, чтобы они тянулись, пока дома сидят», – поделилась Анастасия.

Анастасия Тихая

Несмотря на ситуацию, в городе пытаются организовать спортивный досуг жителей. Так спортивный клуб «Ludus Combat club» объявил видео-конкурс на отжимание с денежным призовым фондом. «Условия таковы: нужно выполнить максимальное количество раз сгибание-разгибание рук в упоре лежа, с хлопком, за 30 секунд. Свои видео можно присылать мне по всем возможным средствам связи. Видео я буду выкладывать в нашей группе в Facebook. Тройка победителей определится по окончанию конкурса! Так что проводим время на карантине с пользой!», – анонсировал на своей странице в Facebook тренер по ушу и кикбоксингу, руководитель спортклуба Артем Дубровский.

Сбор видео участников конкурса – до 3 апреля. Тройку победителей ждут клубные медали, лидер состязаний, занявший 1-е место, получит 500 гривен.

Примечательно, что участником конкурса может стать любой житель Украины. «Даже если вы находитесь не в нашем городе, – не беда, ваш приз отправлю в любую точку нашей страны», – отметил авдеевец.

Дубровский рассказал «Донецким новостям», что конкурсанты уже начали присылать видео, которые он планирует выложить в группе своего спортклуба в ближайшее время. На данный момент все участники – это авдеевцы, из других уголков страны заявки на участие пока не поступали.

Артем Дубровский с сыном

Кроме того, в Авдеевке по случаю Всемирного дня здоровья (отмечается ежегодно 7 апреля) начался городской фестиваль утренней зарядки «Движение ради здоровья», который продлится один месяц – с 26 марта по 26 апреля. Авдеевский городской центр здоровья населения «Спорт для всех» проводит данное мероприятие на дому. «Для участия в фестивале нужно зафиксировать на фото- или видеокамеру свою, друзей или семейную креативную утреннюю зарядку и отправить ее по электронному адресу: sportdlyavsih.avd@i.ua, viber – 0954560566. В сообщении обязательно нужно указать ФИО, а также email и номер телефона», – поясняют организаторы фестиваля.

Отмечается, что авторы лучших работ с акцентом на креативность выполнения упражнений зарядки получат награды и призы.

Екатерина Щербак

Директор Авдеевского центра «Спорт для всех» Екатерина Щербак подготовила видео от своей семьи и поделилась им с «Донецкими новостями». Екатерина подчеркнула, что ее видео в конкурсе не участвует, а снято как пример, для популяризации стартовавшего в Авдеевке фестиваля.