«Лист собеседования»: В «ДНР» обсуждают новые правила для взъезжающих из России (Фото)

В «ДНР» каждый взъезжающий из РФ теперь должен заполнять «лист собеседования». Об этом на своей странице в соцсети сообщила «депутат» Анастасия Селиванова.

«Теперь, если вы заезжаете из РФ в ДНР, на границе ДНР необходимо заполнять «лист собеседования». Это связано с усилением противовирусных мер в ДНР», – уверяет Селиванова.

По словам «депутата», в «листе собеседования» нужно указывать ФИО, дату рождения, телефон, адрес регистрации и фактического проживания, цель визита в РФ, номера авто.

Еще нужно будет ответить, как часто человек ездит в РФ. Иностранцам, а также проживающим в «ЛНР» и тем, кто имеет украинское гражданство, как утверждает «депутат», нужно будет указать и цель визита в «ДНР».

«Еще, по информации минздрава ДНР, гражданам, которые прибывают в ДНР из России, необходимо 14 дней соблюдать режим самоизоляции. То есть, сидеть дома», – заявила Селиванова.

При этом по состоянию на утро, 26 марта, как отмечают местные жители в соцсетях, на неподконтрольном украинским властям участке границы Донецкой области и РФ никакие листы никто не заполнял, на карантин также никого не отправляли. Через границу проезжали в том числе перевозчики.

Люди в комментариях отмечают, что ситуация в любой момент может измениться, а также публикуют фото «листов собеседования», которые уже есть у «пограничников»:

Напомним, в соцсетях сообщили, что в «ДНР» закрыли «границу» с «ЛНР».