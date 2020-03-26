В «АДРА Украина» заявили о приостановке работы социального транспорта на Донбассе

Благотворительная организация «АДРА Украина» временно приостанавливает работу социального транспорта в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба организации.

В организации напомнили, что Кабмином были приняты решения о ряде ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них – ограничения пассажирских перевозок. «Подчиняясь постановлению, "АДРА Украина" временно приостанавливает работу социального транспорта в Донецкой и Луганской областях», – отметили в благотворительной организации.

Там также пообещали информировать обо всех изменениях в работе.