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В «АДРА Украина» заявили о приостановке работы социального транспорта на Донбассе

26.03.20 15:59
Фото: «АДРА Украина» (ADRA Ukraine)
Фото: «АДРА Украина» (ADRA Ukraine)

Благотворительная организация «АДРА Украина» временно приостанавливает работу социального транспорта в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба организации.

В организации напомнили, что Кабмином были приняты решения о ряде ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них – ограничения пассажирских перевозок. «Подчиняясь постановлению, "АДРА Украина" временно приостанавливает работу социального транспорта в Донецкой и Луганской областях», – отметили в благотворительной организации.

Там также пообещали информировать обо всех изменениях в работе.

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