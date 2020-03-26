СБУ разоблачила завербованного спецслужбами РФ экс-сотрудника МВД Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил», – сообщили в СБУ.

Собранные данные агент должен передавать российским кураторам через отработанные каналы связи.

«Во время обысков в квартире злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет», – проинформировали в спецслужбе.