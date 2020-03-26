В Донецкой области 20 человек находятся на самоизоляции с подозрением на коронавирус

В Донецкой области 20 человек, вернувшихся из-за границы, находятся на самоизоляции с подозрением на коронавирус, еще 30 размещены под наблюдение в стационарах. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе коллегии ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, за период с 5 февраля по сегодняшний день в Донецкой области было 50 подозрений на коронавирус.

«Сегодня 20 человек из числа этих подозрений находятся дома на самоизоляции. Из них 12 ответов – негативные, 8 мы еще ожидаем. Также 30 человек находятся в стационарах: 1 случай подтвержден, 20 негативных и по 9-ти мы еще ожидаем ответа», – уточнил Колесник.

Он отметил, что 2 образца были направлены повторно, потому что клиническая картина у больных после первого отрицательного ответа была негативная,

«К сожалению, сроки прохождения исследований в среднем – трое суток, поэтому оперативно мы не всегда можем реагировать», – сказал директор департамента.

Он также добавил, что поток подозрений нарастает. «Это связано с двумя причинами: во-первых, идет огромное количество людей, которые возвращаются из-за границы, и они "растекаются" по всей области. Мы максимально пытаемся отслеживать эту ситуацию. По каждому человеку к нам поступает информация от полиции, пограничной службы и департамента транспорта, который занимается их перевозкой. Напряженно работают врачи первичного звена, уже были прецеденты, когда мы были вынуждены обращаться в полицию, чтобы нам помогли решить вопрос с самоизоляцией», – отметил Колесник.

Он рассказал, что среди людей с подозрением на коронавирус в области есть 2 человека, которые отправлены на обсервацию в определенные ранее учреждения. «Это люди с неподконтрольной территории, которые вернулись из-за границы и которые не могут пересечь линию разграничения, чтобы попасть по основному месту жительства», – уточнил Колесник.

Кроме того, каждый день из области отправляют 3-5 образцов с подозрение на коронавирус для исследований в киевскую лабораторию.