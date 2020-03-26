Донетчина: Стало известно, на каких блокпостах меряют температуру людям, пересекающим границы области

В Донецкой области функционирует 5 блокпостов, на которых сотрудники Национальной полиции проводят температурный скрининг лиц, прибывающих в область или выезжающих за ее пределы. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Полиция сейчас действует по следующему алгоритму – продолжаются обычные проверки документов и транспортных средств, вместе с тем проводится температурный скрининг. В случае, если у кого-то обнаруживают повышенную температуру, человеку предлагают подписать согласие на добровольную самоизоляцию в течение 14 дней для контроля и недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций и сохранения жизни и здоровья наших граждан. Сотрудники полиции получают от людей с повышенной температурой тела письменные согласия в двух экземплярах – один остается в базе данных полиции, другой передают в департамент здравоохранения Донецкой ОГА», – говорится в сообщении.

Как уточняется, такие меры направлены на соблюдение условий общенационального карантина, недопущения распространения болезни и сохранения человеческих жизней.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел Украины будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными.

Напомним, по состоянию на 10:00 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки были зафиксировано 43 новых случая.