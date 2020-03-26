На водоемах Донетчины вводят запрет на вылов рыбы

С 1 апреля на водоемах Донецкой области установлен весенне-летний нерестовый запрет на лов водных биоресурсов. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации со ссылкой на Донецкий рыбоохранный патруль.

Так, запрет устанавливается согласно указа Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Донецкой области от 17.03.2020 года № 60, в сроки:

в реках – с 1 апреля по 21 мая (50 суток);

в водохранилищах и озерах – с 1 апреля по 10 июня (70 суток);

в новосозданных водных объектах, а также в придаточных системах рек и других водных объектах – с 1 апреля по 30 июня (90 суток).

С перечнем мест массового нереста рыбы в водоемах Донецкой области в 2020 году можно ознакомиться по ссылке.

Также сообщается, что в сроки запрета на лов (добычу) водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах запрещается:

организация соревнований по спортивному рыболовству и подводной охоте;

проведение в рыбохозяйственных водных объектах и ​​в прибрежных защитных полосах работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (дноуглубляющих, взрывчатых, буровых, сейсмологических, геологоразведочных), добыча строительных материалов, гравия и песчано-ракушечниковой смеси;

забор воды без эффективных рыбозащитных устройств;

заготовка камыша, рогоза и других водных растений в местах массового нереста рыбы;

передвижение всех плавучих средств на участках, объявленных нерестилищами в период нереста, за исключением судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных живых ресурсов.

В нерестовый запретный период любительское рыболовство разрешено на специально определенных участках водоемов одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега.