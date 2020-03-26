На Донетчине реализуются около 70 проектов за счет международных организаций

В течение 2019 года на территории области продолжалась реализация около 70 проектов за счет финансирования 20 крупных донорских организаций. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 марта, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА Оксана Головко.

По ее словам, в прошлом году из общего числа проектов завершено 7 программ на сумму 140,6 млн грн, открыто и продолжается 15 проектов на сумму 3,2 млрд грн.

«Это проекты, рассчитанные на 3-5 лет, крупнейшие из них прошли только свой первогодичный рубеж», – отметила Головко.

Основные направления реализации проектов: децентрализация, улучшение качества услуг населению, диверсификация экономики, восстановление жилья, разминирование, занятость населения, поддержка учреждений образования, энергосбережение и водоснабжение, обустройство контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ), гуманитарная помощь.

«Хотелось бы обратить внимание на мобильные ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг – ред.). Жаль, что из-за эпидемии в ПРООН были вынуждены перенести на более позднее время передачу мобильных ЦПАУ для города Торецка и поселка Очеретино Ясиноватского района. Надеемся, что ситуация не помешает доставить крупные мобильные ЦПАУ в города Мариуполь, Марьинку, Угледар, Курахово и Северскую объединенную территориальную громаду (ОТГ – ред.). Технические возможности новых автомобилей позволят оказывать услуги жителям населенных пунктов вблизи линии разграничения. На сегодня изучается также более детально вопрос оказания этих услуг непосредственно около КПВВ», – отметила Головко.

Что касается разминирования, по результатам работы только одной международной организации HALO Trust за 2019 год на территории Донетчины было проведно ручное разминирование 324,5 тыс. м2, нетехническое обследование – 278,5 тыс. м2, осуществлено 96 выездов по вызову в населенные пункты, а также проведена информационная кампания по минной безопасности, которой было охвачено 65,8 тыс. человек.