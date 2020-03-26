Ремонт дорог стартовал в Северодонецке (Фото)

В Северодонецке начались работы по ремонту дорог. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Как отмечается, работы начались с наступлением благоприятных погодных условий.

Так, по информации управления жилищно-коммунального хозяйства Северодонецкого горсовета, сейчас текущий ремонт автодороги проводится по улице Гагарина.

Также в горсовете опубликовали фото:

Фото: пресс-служба Северодонецкого горсовета

Напомним, что с 1 марта 2020 года Луганская область официально присоединилась к масштабной кампании по восстановлению дорожной инфраструктуры Украины. В 2020 году в Луганской области планируется восстановить 135 км дорог.

Как сообщалось ранее, что и где ремонтируется на Донбассе, можно увидеть на карте.