«Карантин в неволе»: Родственники пленных рассказали о проблемах с медициной в заключении «ДНР» (Фото)

Сегодня, 26 марта, под Офисом президента Украины прошла акция «Карантин в неволе», участники которой хотели привлечь внимание власти к безопасности пленных, удерживаемых в «Л-ДНР», в условиях эпидемии коронавируса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», из-за перекрытия межобластных железнодорожных и автобусных сообщений, а также в связи с запретом проводить во время карантина массовые мероприятия, на Банковой присутствовало всего 4 человека.

«Мы много говорим о пандемии, карантине и дополнительных мерах защиты, абсолютно забыв о тех, кто сейчас находятся в подвалах боевиков. У них нет масок, антисептиков, медикаментов и препаратов для искусственной вентиляции легких. Все они являются заложниками смертельного вируса», – отметил организатор акции глава Всеукраинской ассоциации пленных Анатолий Поляков.

Валерий Матюшенко уже почти 3 года находится в плену «ДНР», борьбу за его освобождение ведет и его супруга Татьяна Матюшенко. Накануне акции она опубликовала в Facebook обращение к Владимиру Зеленскому: «Вы забираете людей из Европы, где есть необходимая медицинская помощь. Но вы забыли про наших пленных, граждан Украины, которые находятся в антисанитарных условиях, где нет средств индивидуальной защиты, антисептиков и медикаментов, где в случае заражения им никто не окажет медицинскую помощь. Люди, которые рисковали собственной жизнью ради защиты нашей страны, оказались забыты и брошены своим государством и сейчас находятся в ситуации повышенного риска в связи с эпидемией. Прошу Вас вспомнить о них и принять меры!».

На сегодняшнюю встречу родственников пленников Татьяна Матюшенко приехала из Славянска (Донецкая обл.). Чтобы добраться до Киева, ей пришлось преодолеть почти 600 км , заплатив водителю 700 грн.

«Приехала с одной просьбой, чтобы как можно быстрее в колонии были допущены сотрудники Международного Красного Креста. Еще в начале декабре, после Нормандской встречи в Париже, нам было обещано, что это произойдет. За это время ни один представитель этой гуманитарной организации так и не побывал у заключенных. Мало того, с недавнего времени нам, родственникам, запретили передавать препараты. Раньше те, кто в плену, могли написать заявления на медицинские потребности, мы их забирали, покупали и передавали. То сейчас и эту возможность у нас отняли. То есть без назначения врача Макеевской исправительной колонии № 32, где находится муж, ничего не могу ему передать», – сказала она.

Валерий Матюшенко пропал 15 июля 2017 года в родном Комсомольском (в 2016 году переименован в Кальмиусское, Старобешевскйи р-н, Донецкая обл.). Как потом выяснилось, ему надели мешок на голову прямо возле дома. Затем мужчину удерживали в Донецке на тюремной базе «Изоляция», где он перенес серьезные пытки. 28 марта февраля 2018 года состоялся «суд ДНР», который вынес решение – 10 лет заключения за шпионаж в пользу Украины. После «суда» еще месяц держали на «Изоляции», затем и две недели в донецком СИЗО, и уж потом поместили Макеевскую исправительную колонию № 32.

По словам Татьяны, у ее 55-летнего супруга сидром Туретта – это врожденное генетическое заболевание нервной системы. А за многие месяцы, проведенные в заключение, состояние Валерия в разы ухудшилось. «В декабре прошлого года позвонил моей маме, которая живет в Донецке, и сказал, что ему надо сдать анализ крови. Мама на следующий день была в колонии. Увидела, что у Валеры до такой степени лопнули сосуды на одном глазу, что он полностью заплыл кровью. Удалось сдать кровь на гормоны, договорилась и ему сделали УЗИ щитовидной железы. В итоге – у мужа предраковое состояние щитовидки. На шее вырос «шарик», тяжелая одышка, тиреотропный гормон зашкаливает», – перечислила Матюшенко.

Организовать в колонию выездное УЗИ и два раза забор крови стоит немалый сил и средств. Благо, что руководство колонии пошло на встречу. «Валере каждый месяц надо сдавать кровь и раз в квартал сдавать УЗИ. Но делать это на постоянной основе не представляется реальным. За все эти манипуляции заплатила 10 тыс. руб. (около 3600 грн). А препараты для щитовидки стоят огромных денег. Один из них, "Цефасель" – 600 грн за 20 таблеток, "Мильгамма" на месяц стоит 900 грн. Ну и еще всяких других лекарств. Там их нет, я покупаю на подконтрольной территории и передаю. До недавнего времени все доходило мужу, как будет дальше – не знаю», – рассказала Татьяна.

Есть ли в колонии случаи заражения коронавирусом, женщина не знает. Но на всякий случай Татьяна пошила многоразовые маски, купила противовирусные препараты, которые в конце недели для Валерия в колонию отвезет ее мама.

Татьяна Матюшенко

Из Одессы на акцию приехала Изабелла Пех. В руках у нее – фотография мамы Елены Пех. С 9 августа 2018 года женщина находится в плену «ДНР». Первые 3 месяца Елену держали на гауптвахте, пытали, а с 25 октября по сей день она находится в донецком СИЗО. Недавно, 17 марта, Елене Пех исполнилось 49 лет. Это второй день рождения, который бывшая сотрудница научно-просветительного отдела Горловского художественного музея отметила в заключении.

«С началом войны я и мама переехали в Одессу. Но в Горловке осталась бабушка, она перенесла инсульт и нуждалась в уходе. Родственники, живущие поблизости, отказались помогать ей, и маме приходилось регулярно мотаться из Одессы в Горловку. Поездка туда летом 2018-го стала роковой – маму арестовали. Долгое время она содержалась в камере-одиночке на территории одной из военных частей Донецка. Там не было ни воды, ни еды, ни туалета. Маму пытали: били током, душили, избивали и издевались, стараясь выбить из нее признание в "шпионаже". 25 сентября 2018 она даже предприняла попытку покончить с собой», – рассказала Изабелла.

После пыток состояние Елены сильно ухудшилось. По словам адвоката, ей трудно передвигается. «Ей там сделали рентген ног лишь спустя два месяца после того, как она писала заявление, но вряд ли какие-то медикаменты они предоставляют ей в итоге. У мамы официальный диагноз – эпилепсия симптоматическая. Справка приобщена к делу, но на это никто даже и не смотрит. Завтра, 27 марта, должен быть вынесет "приговор". Маму обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины и измене "родине" ("родина" в данном контексте – это "ДНР"). Все это время я передавала ей передачи. Трудности с этим ужасные, т. к. мама – "политическая", таким людям трудно передавать посылки. Те, кто передают передачи, тщательно подвергаются проверкам», – отметила Изабелла.

По мнению Изабеллы Пех, ситуация с состоянием здоровья пленных в «ДНР» замалчивается и становится катастрофически опасной. «Там страшная проблема с ВИЧ и туберкулезом, большое количество людей с плохим иммунитетом, заражение происходит гораздо быстрее. Я очень переживаю, например, за свою маму и родных тех моих знакомых, кто в такой же ситуации. В случае чего, им не дадут никаких лекарств, и не будут лечить от коронавируса. Странно, что везде эвакуируют людей, а о наших родных забыли», – недоумевает девушка.

Елены Пех

Также на акции под Офисом Президента присутствовали Татьяна Гулевская, чей 26-летний сын Григорий Синченкопопал в плен «ДНР» второй раз.

Татьяна Гулевская

На акцию очень хотела, но не смогла приехать Виктория Кирюхина, т.к. живет в Днепропетровской области и к тому же у нее двое маленьких детей. Ее супруг Андрей Гаррюспопал в плен в Макеевке 11 декабря 2018 года, за несколько дней до рождения дочки. Сейчас девочке 1 год и 3 месяца, она никогда не видела своего отца. А старшему сыну скоро исполнится 3 года – мальчик помнит папу, очень любит его и ждет.

«На данный момент я сама занимаюсь детками, родители далеко и помочь особо некому. Очень нужен рядом муж – он мои крылья и моя поддержка. Сейчас Андрей в СИЗО Донецка. Передаю ему какие-то продукты, но это удается сделать далеко не всегда. Связи с ним не было с самого начала и до сих пор. Я искренне верю, что с ним все хорошо и что он жив-здоров», – поделилась Виктория Кирюхина.

Почти за 2 часа акции из Офиса президента к родственникам пленных так никто и не вышел. В итоге, присутствующие передали обращение президенту Владимиру Зеленскому, в котором идет речь о принятии срочных мер по нераспространению вирусной инфекции в местах лишения свободы украинских граждан. В частности, родственники просят главу государства созвать экстренное заседание Минской контактной группы по вопросу принятия совместных меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в местах лишения свободы на неподконтрольной территории. А также обеспечить средствами индивидуальной защиты, медикаментами и зарезервировать аппараты искусственной вентиляции легких на случай критических осложнений.