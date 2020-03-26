Диагноз не окончательный: У жительницы Северодонецка положительный тест на наличие COVID-19

В Северодонецке получен положительный результат на наличие COVID-19 у пожилой жительницы. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, по информации отдела здравоохранения Северодонецкого горсовета, диагноз относительно заболевания коронавирусом пожилой женщины был установлен вчера. Но он не является окончательным. «Действительно, китайская тест-система, которая накануне поступила в город, дала положительный результат на наличие вируса, вызывающего заболевание COVID-19, однако надежность этого результата, по мнению северодонецких врачей, не более 15%», – говорится в сообщении.

Как уточняется, сейчас больная изолирована в специализированное отделение в Рубежном. Биологический материал (кровь) направлен в киевскую лабораторию на анализ.

«Эта женщина не была за границей. Более того, она длительное время находилась в стационаре северодонецкой больницы по поводу сделанной ей операции по онкологической болезни. То есть в относительной изоляции», – добавили в горсовете.

Как сообщалось ранее, 25 марта в Луганской области зафиксирован 1-й случай заражения новым коронавирусом. Также сообщалось, что первый заболевшим стал Александр Романовский, общественный деятель и бизнесмен из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина». Состояние больного стабильное. Он получает необходимое лечение в стационаре инфекционного отделения Рубежанского городской больницы.

Напомним, по состоянию на 10:00 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки были зафиксировано 43 новых случая.