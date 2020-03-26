Минэкономики должно промониторить цены на социальные продукты, – премьер-министр

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства осуществить мониторинг цен на социально значимые продукты и при необходимости обновить их перечень. Об этом он сказал на заседании правительства 25 марта, передает «Интерфакс – Украина».

По его словам, правительство отдаст поручение определить и в случае необходимости обновить список продуктов социального назначения.

«Министерство экономического развития должно осуществить мониторинг цен на такие продукты, которые являются товарами первой необходимости, чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них», – заявил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, Министерство экономики и сельского хозяйства Украины каждые 2 дня делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Также был опубликован список продуктов, наличие которых подлежит мониторингу.

Напомним, в условиях развертывания пандемии коронавируса и очередного мирового экономического кризиса в Украине традиционно вырос спрос населения на продовольствие. Причем – существенно. Впрочем, украинцы в этом оказались не оригинальны. Аналогичные процессы «сметания» продуктов питания с прилавков супермаркетов различной степени интенсивности можно наблюдать во многих странах мира. Причем, в некоторых из этих стран население в общем и целом куда благополучнее украинцев. Но, это им совершенно не мешает. Карантин…