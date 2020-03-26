Пересечение линии разграничения: НВФ не пропустили в «ДНР» мужчину, нуждавшегося в курсе химиотерапии

На Донетчине вчера, 25 марта, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) не пропустили через линию соприкосновения на неподконтрольную Украине территорию мужчину, который нуждался в прохождении очередного курса химиотерапии. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

«Вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на временно оккупированную территорию следовал мужчина для прохождения очередного цикла курса химиотерапии. Учитывая наличие подтверждающих документов и жизненно важную необходимость прохождения лечения именно у врача, который назначил курс, Командующим Объединенных сил было принято отдельное решение относительно пропуска мужчины во временно оккупированный Донецк», – говорится в сообщении.

Однако, вечером того же дня пограничниками пришлось возвращать мужчину из «серой зоны» на контролируемую территорию. Как рассказал мужчина, несмотря на его уговоры и убеждения участники НВФ после трех часов ожидания отказали ему во въезде и выгнали без объяснения причин. «При этом, подтверждающие документы и аргументы о жизненной необходимости пересечения линии разграничения российские наемники вообще не принимали во внимание», – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным пограничников, вчера в этом же дорожном коридоре НВФ заблокировали перемещение на временно неподконтрольную территорию Украины мониторингового патруля ОБСЕ.

Пограничники рекомендуют воздержаться от пересечения линии разграничения на период карантина, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности. «Ведь несмотря даже на действительно важные обстоятельства, русская оккупационная администрация препятствует всем попыткам въезда на временно оккупированную территорию Украины», – добавили в пресс-службе Донецкого погранотряда.