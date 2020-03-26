На Донбассе протестируют на коронавирус всех военнослужащих к концу недели

На Донбассе в районе операции Объединенных сил (ООС) продолжается тестирование военнослужащих на коронавирусную инфекцию. К концу недели тесты пройдут воины всех бригад. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«На Донетчину представители благотворительного фонда "Повертайся живим" ("Возвращайся живым") доставили первую тысячу тест-систем для выявления Covid-19 у военнослужащих ООС. Первыми его пройдут наиболее социально активные военнослужащие, которые часто контактируют с другими армейцами и передвигаются по фронту. Сейчас идет сбор биологических материалов для тестирования. В течение недели лаборатория сообщит, есть ли среди военных больные коронавирусом», – сказано в сообщении.

Как рассказал представитель благотворительного фонда «Повертайся живим» Андрей Рымарук, основная задача выявить наличие коронавируса на ранней, бессимптомной фазе, когда человек представляет наибольшую опасность для окружающих. Именно такие тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволят локализовать места, где могла появиться болезнь и сдержать ее, изолировав больных.

Также уточняется, что это первое в Украине массовое превентивное тестирование, которое происходит с учетом опыта других стран. В частности, именно массовое использование ПЦР-тестов позволило сдержать и снизить фатальность течения эпидемии коронавируса в некоторых странах.

По словам Рымарука, прежде всего были проверены военнослужащие вблизи Мариуполя (Донецкая обл.), где есть один подтвержденный случай заболевания коронавирус, а также те подразделения, которые недавно заехали в район проведения ООС.

«До конца недели тесты пройдут военнослужащие всех бригад, которые несут службу в районе ООС. Сейчас уже протестировано 6 подразделений», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Минобороны, после забора биологического материала его направили в киевскую лабораторию, где в ближайшее время станет известно, есть ли среди военнослужащих, находящихся в районе ООС, носители коронавируса. «Если такой человек будет обнаружен – его ее изолируют в специально подготовленные и оборудованные для этого изоляторы и будут лечить. Сейчас я видел, что в каждой бригаде и в госпиталях такие изоляторы есть», – отметил Рымарук.

Сообщается, что помимо ПЦР-тестов, представители фонда «Повертайся живим» доставили в район ООС маски и противовирусные препараты.