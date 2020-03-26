На Донбассе в марте от военных действий пострадали 16 мирных граждан

На Донбассе в течение марта этого года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 16 пострадавших среди мирных граждан. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба миссии на своей странице в Facebook.

«С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убитый и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель месячных потерь среди гражданского населения с сентября 2019», – сказано в сообщении.

В миссии призывают прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19, а также, активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения.

«Наиболее уязвимые – женщины и дети, люди с инвалидностью, маргинализированные и перемещенные лица – платят наибольшую цену. Они также подвергаются наибольшему риску понести значительные потери от COVID-19», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.