В Мариуполе временно ограничили льготный проезд для пенсионеров с 26 марта

В Мариуполе с сегодняшнего дня, 26 марта, вводится временное ограничение пользования льготным проездом для пенсионеров по возрасту. Такие меры приняты в рамках карантинных мероприятий и по решению исполнительного комитета городского совета, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Так, пенсионеры, пользующиеся городским транспортом, должны будут оплачивать проезд в часы «пик» – с 5:00 до 9:00 и с 14:00 до 19:00. В остальное время льготы действуют так же, как и прежде.

Отмечается, что данная мера направлена, прежде всего, на предотвращение рисков заболевания инфекцией COVID-19 среди пожилого населения.

«Наша цель – обезопасить мариупольцев старшего поколения, которые находятся в зоне риска. Важно, чтобы в сложившейся ситуации, они не покидали свое жилье и снизили контакты с другими людьми. Поэтому призываем пенсионеров, в период максимальной загрузки транспорта, оставаться дома. Понимаем, что это не простая мера, но она вынужденная. Мы заботимся о вашем здоровье», – отметил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров.

В горсовете напомнили, что по данным Министерства здравоохранения Украины именно люди пожилого возраста находятся в наибольшей опасности заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе, в рамках карантинных мероприятий, с 26 марта прекращают работу рынки города. Также, ограничен доступ к детским площадкам.