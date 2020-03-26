В Украине для борьбы с коронавирусом потребуется $165 млн, – ООН

Для преодоления распространения Covid-19 в Украине ООН и гуманитарным организациям необходимо $165 млн, передает «Укринформ» со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

«В связи с презентацией Глобального плана гуманитарного реагирования на вспышку Covid-19 координатор системы ООН – Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани представила "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине", для реализации которого необходимо 165 миллионов долларов США», – сообщили в Офисе ООН.

Так, в плане представлены меры реагирования учреждений ООН, гуманитарных организаций на местах, медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг для минимизации возможных гуманитарных последствий распространения коронавируса.

«В плане учитываются как последствия эпидемии для здоровья населения, так и ее значительное опосредованное влияние на благосостояние людей и громад, который касается не только распространения заболевания, но и охватывает различные сферы жизни: от образования, средств к существованию, психического здоровья людей до возможности реализации основных прав человека», – отмечается в сообщении.

В организации также добавили, что гуманитарные потребности Украины являются составной частью Глобального плана гуманитарного реагирования по преодолению вспышки Covid-19.

Как сообщалось, по данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.