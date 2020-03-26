Трое – в розыске: На Донетчине полиция задержала 46 участников НВФ

На Донетчине с начала этого года правоохранители разоблачили 49 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«С начала 2020 года полицейские Донетчины сообщили о подозрении 49 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам. Установлено местонахождение и задержано 46 человек. Троим заочно сообщено о подозрении и объявлен розыск», – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство бывших участников НВФ «раскаялись», воспользовавшись программой «Вернись домой», которая предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности.

Так, на днях в полицию Мирнограда обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что 5 лет назад он находился в составе НВФ. По его словам, осенью 2015 года в поисках заработка он отправился к товарищу на неподконтрольную территорию и устроился на работу в исправительную колонию «ДНР». Новоиспеченному охраннику выдали военную форму, автомат Калашникова и назначили на «должность инспектора охраны».

Проработав около месяца и так и не получив обещанной зарплаты, мужчина сдал оружие и вернулся на подконтрольную Украине территорию. Все это время бывший наемник жил в Мирнограде, однако, боясь уголовной ответственности, вел скрытый образ жизни. И только узнав о том, что есть законная возможность освободиться от наказания, мужчина решил больше не молчать, а обратиться в полицию.

Так же поступил и житель Енакиево. Мужчина рассказал полиции, что его уволили с работы в августе 2014 года и он решил присоединиться к боевикам. За денежное вознаграждение в 15 тыс. российских руб. он охранял обломки сбитого пассажирского самолета Boeing 777 вблизи неподконтрольного Грабово (Шахтерский р-н). Его «служба» продолжалась до ноября 2014 года. В связи с активизацией боевых действий мужчина покинул НВФ и до декабря 2019 года скрывался в разных городах России. Вернувшись на Украину, поселился в Торецке. И только через год после возвращения бывший наемник «с повинной» пришел в полицию. Сейчас он сотрудничает со следствием.

Кроме того, в январе работниками полиции Славянска задержан экс-участник НВФ, разыскиваемый еще с 2015 года. С мая 2014 года он вступил в состав НВФ «ДНР» под командованием Игоря Гиркина.

Мужчина нес службу до конца лета 2016 года в нескольких неподконтрольных городах, после чего разочаровался в идеологии террористической организации «ДНР». Он добровольно написал заявление об увольнении и уехал в Россию, где проработал разнорабочим до августа 2019 года, а затем вернулся в неподконтрольный Донецк. В этом году он решил воспользоваться шансом, который предоставляет государство, и вернулся домой.

Сейчас по всем фактам участия в НВФ проводится проверка. Бывшие наемники сотрудничают со следствием.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если человек не совершал тяжких преступлений, добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом правоохранителям, то он освобождается от уголовной ответственности.