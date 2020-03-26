ЕС выделил вузам-переселенцам Донетчины гранты на 10 млн евро

В 2019 году представительство ЕС в Украине провело конкурс проектов среди перемещенных вузов Донецкой области на общую сумму 10 млн евро. Об этом сегодня, 26 марта, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА Оксана Головко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что в условиях тотального перемещения университетов образование требует особой поддержки и помощи. Поэтому в прошлом году представительство ЕС объявило конкурс грантов для высших учебных учреждений области.

«По первому лоту на общую сумму 4 млн евро победителями конкурса проектов стали: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (Краматорск), Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.Туган-Барановского (Мариупольский филиал), Донецкий национальный технический университет (Покровск), Центр развития филологии (Бахмут). По лоту №2 на сумму 6 млн евро стали вузы Мариуполя – Донецкий государственный университет управления и Донецкий юридический институт МВД», – рассказала Головко.

Она также уточнила, что каждый из вузов-победителей получит порядка 1 млн евро, это даст им возможность улучшить учебную программу, а также условия пребывания студентов.