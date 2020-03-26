«Не унижайте добрые дела»: Ринат Ахметов о коронавирусе, героизме врачей, сплоченности и долге каждого

16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в офисе крупнейших бизнесменов страны, чтобы попросить о помощи в борьбе с коронавирусом. Одним из участников закрытой встречи стал Ринат Ахметов. В интервью изданию «Украинская правда» он рассказал о подробностях разговора с главой государства и о том, как бизнес и власть сообща борются с эпидемией. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«SCM – это социально ответственный бизнес, мы никогда не проходили мимо беды. Тем более, мы не будем делать этого сейчас. Почти во всей Украине есть города, где работают наши предприятия, и наш долг – помочь. Что мы делали и будем делать. Благотворительностью я занимаюсь не первый год и даже не первое десятилетие. У меня очень сильная команда – и мы точно знаем, что нужно делать. Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование, о чем проинформируем через мой благотворительный фонд», – сказал Ринат Ахметов, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что задача подменить собой власть не стоит, и единственный мотив, который им движет – желание помочь Украине и украинцам.

По словам Рината Ахметова, представители его команды, бизнесов SCM и Благотворительного Фонда интегрированы в работу антикризисных штабов в регионах и городах. При этом он отказался давать оценку состоянию региональной медицины и готовности к эпидемии: «Такие оценки должны давать врачи».

Учредитель Фонда – Ринат Ахметов – сказал, что всегда старается видеть что-то хорошее даже в самых сложных ситуациях: «Сейчас меня поражает героизм всех, кто на местах – все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местных властей, работа всех служб заслуживают огромного уважения. И, конечно же, поражает героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей».

Ринат Ахметов отметил, что ни Владимир Зеленский, ни руководитель Офиса президента не звонят ему с вопросами о том, что сделано для борьбы с коронавирусом: «Мне звонит моя совесть с вопросом, что мы сделали для людей и что мы еще можем сделать. Это самые важные звонки».

По оценке издания, участники встречи с президентом выделили около 500 млн грн на борьбу с коронавирусом, причем около 300 млн – вклад Рината Ахметова. Он подчеркнул, что не ждет какой-то благодарности от государства: «Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства. Все, что нужно бизнесу – равные правила игры и честная конкуренция. Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил. Все, чего я хочу, чтобы люди выздоравливали и люди не болели. А если вдруг заболеют, то только за команду "Шахтер", когда восстановятся Чемпионат Украины и европейские кубки».

Ринат Ахметов направил на борьбу с возможной эпидемией 300 млн грн. Он подчеркнул, что не ждет за это какой-то благодарности от государства.

Фонд Рината Ахметова закупает для всей страны 320 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. В кратчайшие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизни людей и другое оборудование.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19: высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

Фонд приобрел и передал средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Также Фонд в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательный сериал для педагогов «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Он позволяет освоить все доступные алгоритмы, которые помогут выстроить правильную и эффективную работу с учениками и родителями на период карантина. Цикл видеокурсов размещен на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.