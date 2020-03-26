Угрозы срыва нет: В Минобороны рассказали о поставках питания для военных

В данное время ни о каком срыве питания Вооруженных Сил Украины (ВСУ) речь не идет. Об этом сегодня, 26 марта, заявил заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк, передает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что действительно, 16 марта сложилась непростая ситуация, когда компания-победитель торгов по закупке услуг организации питания для небоевых частей Вооруженных Сил отказалась заключать соответствующие договора, ссылаясь, в частности, на пандемию коронавируса.

«Данная ситуация поставила под угрозу питания около 250 небоевых частей ВСУ (около 30% от всего состава, который питается). Однако в результате экстренно принятых мер Министерством обороны была достигнута договоренность с действующими поставщиками питания в упомянутые воинские части о продолжении поставок», – сказал Марценюк.

Он также добавил, что при поддержке Кабинета министров вынесен законопроект о продлении договорных отношений с действующими поставщиками, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

«Потребности питать военнослужащих силами местных органов исполнительной власти нет. Действительно, 18 марта 2020 года по инициативе заместителя Офиса президента Украины на местные органы исполнительной власти было отправлено письмо с указанием быть готовыми при необходимости поставлять в воинские части продукты питания. По мнению Минобороны, потребность в таких мероприятиях отсутствует и не предвидится. Но осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, Минобороны и Тыл ВСУ довели до командиров соответствующих воинских частей алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления таких экстренных, хотя и маловероятных, ситуаций», – разъяснил замглавы Минобороны.

По его словам, ВСУ планово переходят на новую качественную систему питания по каталогу продуктов, однако в связи с необходимостью введения не менее 4 тыс. дополнительных небоевых должностей (например, на складах и арсеналах боеприпасов и т.п.), этот переход затруднен «из-за завышенной штатной численности ВСУ».

«Однако с 1 марта все без исключения боевые воинские части ВСУ питаются по каталогу продуктов. Это около 70% военнослужащих, имеющих право на бесплатное питание», – подчеркнул Марценюк.

Начиная с осени, Минобороны прогнозирует, что все воинские части (боевые и небоевые) будут питаться по каталогу. Различие между ними будет только в том, кто готовит пищу и обслуживает в столовой.