«Даже самую дикую утку нельзя оставлять без дезинфекции»: У Яценюка опровергли новый фейк

Фейки против Арсения Яценюка – это тот самый информационный вирус, который пытается уничтожить в стране здравый смысл и способность противодействовать Кремлю. Об этом в своем Facebook написала пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

«Только получила в чате сообщение о новом трэше, который начал распространяться в сети против Яценюка. Оказывается, что он находится в VIP палате для чиновников и там бьет медсестер за несвежие фрукты», – написала она.

Ольга Лаппо назвала этот фейк «лютым бредом»: «Советуют на такие вещи не обращать внимание. Но опыт 2014-16 годов научил, что даже самую дикую утку нельзя оставлять без дезинфекции».

«Кремль и его подручных в Украине вывела из себя информационная активность Яценюка. Против него снова начали выливать массу гадости», – отметила она.

«Фейки против Арсения Яценюка – это тот самый информационный вирус, который пытается уничтожить в стране здравый смысл и способность противодействовать Кремлю. Продолжаем мыть руки. Нет – заразе и лжи», – написала Ольга Лаппо.

Она поблагодарила журналистов VoxCheck, Stopfake и «Детектор медиа»: за вклад в борьбу с фейками: «Пандемия коронавируса уже стала комфортной средой для новой кампании по дезинформации. Правительства Евросоюза отчитываются о том, что Россия активно распространяет ложь, чтобы усилить панику и недоверие и в без того непростых условиях».

«Будем очень благодарны, если ваши проекты уделят этому случаю внимание. Сейчас должны вместе по-особенному бороться за правду и против лжи, которую враг использует как оружие», – написала она.

Отметим, что ряд СМИ распространили информацию, что Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике «Борис». В ответ пресс-секретарь политика Ольга Лаппо заявила, что визит Яценюка в клинику не был связан с вирусными заболеваниями, это была плановая процедура.