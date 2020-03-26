Когда завершится учебный год в школах: МОН дало пояснения

В Министерстве образования объяснили сроки завершения учебного года в школах в связи с введением карантина в Украине. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает « РБК – Украина ».

По ее словам, в соответствии с законом «Об образовании» учебный год в Украине завершается 1 июля, кроме выпускников 11 классов, которые еще должны сдать ВНО.

«Министерство образования разработало несколько сценариев, которые возможны, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ожидаем, что карантин завершится 24 апреля. Но мы понимаем, что могут быть разные варианты. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством – это 1 июля», – заявила Мандзий.

Вместе с тем, для выпускников 11 классов учебный год закончится тогда, когда они получат документ об образовании.

Ранее сообщалось, что Организация по вопросам образования, науки и культуры при Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО) определила последствия закрытия школ после введения карантина из-за COVID-19.