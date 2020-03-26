Минздрав развернул круглосуточный оперативный штаб: Чем будут заниматься

При Министерстве здравоохранения Украины начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Об этом сегодня, 26 марта, на брифинге сказала представительница пресс-службы Министерства здравоохранения, сообщает « Укринформ ».

«Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей», – сообщили в Минздраве.

Также, по информации министерства, на заседании были определены органы власти, которые будут приобщены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации – МЗ, ГСЧС, Нацполиция, Госпогранслужба. Этот список может дополняться в соответствии с задачами. Штаб будет работать круглосуточно.

Кроме того, по данным Минздрава, разработаны рекомендации по дезинфекции и индивидуальной защиты работников общественного транспорта и учреждений общественного питания, которые сейчас продолжают работать. Сегодня они будут утверждены главным государственным санитарным врачом.

В Минздраве также сообщили, что утром состоялось селекторное совещание под председательством главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко с областными структурными подразделениями МВД и главными областными санитарными врачами, на которой были обсуждены вопросы самоизоляции лиц, подписавших информированное согласие на нее. В частности, обсуждался вопрос установления за такими лицами медико-санитарного надзора и контроля соблюдения условий самоизоляции сотрудниками Национальной полиции.

Напомним, что по состоянию на 10:00 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.