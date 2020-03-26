RU
Все новости

Минздрав развернул круглосуточный оперативный штаб: Чем будут заниматься

26.03.20 16:50
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

При Министерстве здравоохранения Украины начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Об этом сегодня, 26 марта, на брифинге сказала представительница пресс-службы Министерства здравоохранения, сообщает «Укринформ».

«Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей», – сообщили в Минздраве.

Также, по информации министерства, на заседании были определены органы власти, которые будут приобщены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации – МЗ, ГСЧС, Нацполиция, Госпогранслужба. Этот список может дополняться в соответствии с задачами. Штаб будет работать круглосуточно.

Кроме того, по данным Минздрава, разработаны рекомендации по дезинфекции и индивидуальной защиты работников общественного транспорта и учреждений общественного питания, которые сейчас продолжают работать. Сегодня они будут утверждены главным государственным санитарным врачом.

В Минздраве также сообщили, что утром состоялось селекторное совещание под председательством главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко с областными структурными подразделениями МВД и главными областными санитарными врачами, на которой были обсуждены вопросы самоизоляции лиц, подписавших информированное согласие на нее. В частности, обсуждался вопрос установления за такими лицами медико-санитарного надзора и контроля соблюдения условий самоизоляции сотрудниками Национальной полиции.

Напомним, что по состоянию на 10:00 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк