На Донетчине 11-летний ребенок попал в больницу с отравлением алкоголем

В Покровске (Донецкая обл.) полиция расследует факт отравления 11-летнего мальчика алкоголем. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Установлено, что школьник купил несколько бутылок слабоалкогольного напитка, выпил его дома и потерял сознание.

«В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение из педиатрического отделения местной больницы о том, что в отделение доставлен 11-летний мальчик с алкогольным отравлением. Правоохранители установили, что на карманные деньги, оставленные родителями, потерпевший купил в одном из продуктовых магазинов несколько бутылок слабоалкогольного напитка и выпил его. Когда отец вернулся домой около 11:00, увидел своего сына без сознания и вызвал "скорую". В таком состоянии ребенок был госпитализирован в больницу г. Покровска и после оказания необходимой помощи – отправлен домой», – рассказали в полиции.

С родителями парня инспекторы ювенальной превенции полиции провели профилактическую беседу и составили административный протокол по ст. 184. (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также полицейские объяснили мальчику вред алкоголя для организма ребенка и к каким последствиям может привести его употребление.

Также правоохранители пообщались с владельцем продуктового магазина, продавец которого продал алкогольные напитки несовершеннолетнему. Так, был составлен админпротокол согласно ст.156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.