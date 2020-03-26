В Донецкой области экспресс-тесты на коронавирус будут проводиться только в медучреждениях

Быстрые тесты на коронавирус, которые получила Донецкая область, должны проводиться только в условиях стационарных медицинских учреждений. Об этом сегодня, 26 марта, на ежедневном брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса рассказал заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что в Донецкой области пока только 1 подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией, и на данный момент есть 10 подозрений на коронавирус. В то же время в Украине ситуация ухудшается: подтверждено уже 156 случаев, 5 из которых – летальные.

Александр Педенко разъяснил механизм действия экспресс-тестов, которые получила Донецкая область в рамках гуманитарной помощи из Китая.

«К тестам в наборе из 50 шт. идет жидкость, которая необходима для прохождения реакции, – реагент. Быстрый тест работает только с плазмой или с сывороткой крови. Нужна венозная кровь, нужен иммуноглобулин, которого нет в цельной крови. Поэтому данные тесты будут переданы в учреждения, которые оказывают стационарную помощь, в домашних условиях они проводиться не могут», – подчеркнул Педенко.

Напомним, Донецкая область получила из Китая 5 тыс. экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции, ожидаются еще 2 транша такой помощи.