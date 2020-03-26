В Донецкой области выявлены поддельные больничные листы

В Донецкой области выявлены фальсифицированные больничные листы. Об этом сообщает Бахмутское городское отделение управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Донецкой области, передает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«В связи с неоднократными случаями выявления фальсифицированных листков нетрудоспособности, с целью предупреждения неправомерных расходов средств Фонда социального страхования Украины, подчеркиваем о недопустимости назначения материальной помощи по временной нетрудоспособности по листкам нетрудоспособности, которые имеют визуальные отличия от технического описания листа нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной политики Украины, Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 03.11.2004 № 532/274/136-с/1406, то есть содержат признаки фальсификации», – говорится в сообщении.

Так, наиболее типичные признаки фальсификатов следующие:

размеры граф и колонок не соответствуют утвержденным;

печати: на оригинале – «мокрые», на фальшивке – копии выполнены на ксероксе или цветном принтере;

бумага с признаками подделки – плотная, слегка жесткая;

яркие водяные знаки, на оригинале их можно увидеть только на просвет;

цвет бланка: на фальшивке – насыщенно-зеленый, на оригинале – словно выцветший;

фальшивый больничный заполняется после того, как были поставлены печати: текст написан поверх печатей.

«В подавляющем большинстве случаев, листы нетрудоспособности выданы лечебными заведениями ООО "Клиника Интер" (идентификационный код юридического лица 36409508), ООО "МЕДАКОМ" (идентификационный код юридического лица 30761369), местонахождение которых в соответствии с записями в Едином государственном реестре юридических физических лиц-предпринимателей и общественных организаций является Луганская область, город Луганск», – уточняется в сообщении.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.1999 № 1105-XIV с изменениями и дополнениями, застрахованное лицо обязано предоставлять страхователю, страховщику достоверные документы, на основании которых назначается материальное обеспечение и предоставляются социальные услуги в соответствии с указанным Законом.

Как уточняется, статья 358 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.