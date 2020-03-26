Когда состоятся ВНО: Министр объяснила ситуацию

Внешнее независимое оценивание в Украине 2020 году будет проведено, однако его сроки могут сместить. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает «РБК – Украина».
Отметим, что пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля. «Учитывая предварительно объявленные даты пробного ВНО на 4 и 11 апреля, мы понимаем, что в эти даты пробное ВНО не произойдет», – заявила Мандзий.
По ее словам, в то же время предварительное ВНО в 2020 году не будет отменено. «Если мы возвращаемся в мае за парты – это будет означать, что в мае будет происходить пробное ВНО. Основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня. Если мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня до старта основной сессии», – заявила Мандзий.
«В любом случае мы готовы провести пробное ЗНО... Это будет зависеть от времени, когда закончится карантин в Украине», – добавила и.о. министра.