Скайп-связь и чат-бот: Как в Донецкой области работают центры занятости

В условиях карантина Донецкий областной центр занятости (ЦЗ) и городские ЦЗ перешли на дистанционную форму работы с клиентами. Об этом сегодня, 26 марта, на ежедневном брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса рассказал директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Донецкая областная служба занятости на время действия карантина перешла на дистанционную модель предоставления услуг обслуживания клиентов. В каждом центре занятости, в каждом городе и районном центре организовано предоставление консультаций клиентам и использование скайп-связи. Работает "горячая" телефонная линия. И в каждом центре занятости на входе размещены ящики для корреспонденции – получения информации и подачи запросов», – сказала Рыбалко.

По ее словам, вся информация по электронным адресам, скайп-связи и «горячей» линии находится на сайте облгосадминистрации в разделе «объявления», на сайте Донецкой областной службы занятости и на ее странице в Facebook.

Кроме того, с понедельника, 23 марта, центр занятости запустил в работу чат-бот, мессенджеры Telegram для предоставления консультации в режиме онлайн. «Все, кто имеют телефонный устройства, могут зайти в Telegram и получить ответ по организации работы в центре занятости во время карантина, информацию по вакансиям, по регистрации, получению статуса безработного, прохождения онлайн обучения», – отметила руководитель областного центра занятости, добавив, что те мобильные приложения, которые работали до введения карантина на базе Android, также продолжают работать.