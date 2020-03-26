В программе «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» могут участвовать дети со всей Украины

С января 2020 года проект «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» расширил географию помощи, теперь ее могут получить мальчики и девочки всей Украины. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Фонд стал помогать малышам, у которых обнаружили проблемы со слухом еще с 2007 года. Регулярные обращения родителей подтвердили актуальность работы в этом направлении. И потому в 2018 году появился отдельный проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». За 2 года малышам было установлено 169 высокочувствительных слуховых аппаратов.

Одной из участниц проекта стала маленькая Маша Румянцева из Николаева. Этим летом девочке исполнится 2 года. «Когда Машеньке было около года, я и муж стали замечать: дочка не реагирует, когда ее зовут. Врач-сурдолог сказал, что у ребенка есть реакция на звуки. Это подтвердил профессор, к которому мы затем обратились за консультацией. Он посоветовал как можно скорее установить слуховые аппараты», – рассказала мама Каталея Владимировна.

Родители стали в очередь на получение аппарата по государственной программе. Но оказалось, что ждать придется до конца года. Но и тогда удалось бы получить прибор только на одно ушко. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова, куда обратились мама и папа девочки. «Спасибо большое за то, что откликнулись на нашу беду», – поблагодарила Каталея Владимировна.

В пресс-службе отметили, что ранее по программе «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» современные слуховые аппараты предоставлялись только детям, живущим в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Но с января 2020 года помощь могут получить дети всей Украины. Изменился и возрастной критерий. Теперь претендовать на участие в проекте могут малыши до 7 лет (ранее – до 5 лет).

Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям: