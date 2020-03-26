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Тестирование на коронавирус: Донецкая область получила оборудование для лаборатории (Видео)

26.03.20 18:44
Владимир Колесник. Фото: скриншот видео пресс-службы Донецкой ОГА
Владимир Колесник. Фото: скриншот видео пресс-службы Донецкой ОГА

Донецкая область получила оборудование для лабораторного исследования анализов на коронавирус. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник сегодня, 26 марта, на брифинге в ДонОГА.

«Мы вчера вечером получили оборудование и сегодня сотрудники лаборатории начали его разворачивать, начали подготовку к его инсталляции и началу работы. Мы предварительно с инженерами в Киеве проговорили и они нам уже инсталлировали три варианта тестов, которые эта лаборатория сможет обрабатывать. Один из них мы получили позавчера по гуманитарной помощи и эти тесты мы сможем использовать для данной лаборатории. Я надеюсь, что в такой ситуации мы сможем более оперативно получать результаты исследований и обследовать больше людей», – сказал он.

По словам Колесника, аппаратура рассчитана на то, что одновременно закладывается 96 проб. «Пока у нас нет такого количества достигнута предварительная договоренность с Луганской областью, что мы будем брать на себя их исследования, чтобы рационально использовать эти возможности и с перспективой использования их тест-систем, которые они также получили. Если количество подозрений будет нарастать, то, я думаю, наша лаборатория будет работать с полной нагрузкой», – добавил он.

Колесник также рассказал, что на данный момент киевская лаборатория, куда отправляют образцы с подозрением на коронавирус для исследований, не уведомляет, когда будет готов результат. «Идет получение по факту – в 10 вечера через сайт лабораторного центра. Вчера состоялся селектор с Министерством здравоохранения, министром и нам пообещали, что мы все-таки будем иметь приоритет в получении информации сразу же, как только ответ будет готов на официальную почту департамента он будет отправляться. Надеюсь, что будем получать информацию более оперативно для того, чтобы мы могли реагировать и принимать решения по самоизоляции, контактам и дальнейшим действиям. В том числе с эпидемиологами лабораторного центра», – объяснил Владимир Колесник.

Напомним, что Донецкая область закупает аппарат для лабораторного исследования анализов на коронавирус. При наличии тест-систем он должна заработать в Славянске.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области 20 человек, вернувшихся из-за границы, находятся на самоизоляции с подозрением на коронавирус, еще 30 размещены под наблюдение в стационарах. За период с 5 февраля по сегодня в Донецкой области было 50 подозрений на коронавирус.

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